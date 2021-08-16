美國DesignCon 2021科技展將自今（16）日起連3天舉行，鴻海(2317)旗下連接器廠鴻騰(6088.HK)宣布攜手網通廠明泰(3380)，將聯合展出高速傳輸乙太網路交換機和網路通訊產品，為首度對外展示5G智聯網（AIoT）相關戰略規畫布局。

鴻騰指出，此次結合明泰的48埠25G BASE-T乙太網路交換機，聯合展出最新網路通訊產品25G BASE-T RJ45，為全球首台25G雙絞線（LAN cable）傳輸的48埠交換機方案，以因應5G、大數據、雲計算、AI、車聯網、自動駕駛和萬物聯網（IoT）等趨勢需求。

鴻騰表示，對於未來10G BASE-T升級與對邊緣運算長遠布局考量的客戶，此方案可提供更經濟實惠的選擇，也是公司首度對外展現5G AIoT戰略規畫實踐成果。展會現場亦將展示400G及800G QSFP-DD、PCIe5、DDR5、高速線纜等5G網通方案產品

鴻騰技術長王卓民表示，公司因應5G AIoT趨勢持續戰略布局，數年前便參與IEEE 802.3bq規格的討論制定、去年展開25G BASE-T RJ45開發，為需升級及布局客戶提供優質解決方案。期許未來與交換器及伺服器廠商長期合作，持續共創雙贏局面。