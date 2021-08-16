國道2號8車連環撞 2傷者送醫 12:532021/08/16 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道2號西向8車連環撞2傷者送醫。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道2號西向8車連環撞2傷者送醫。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真) 國道2號西向1.8公里16日上午9時56分，發生8車連環撞車禍事故，警消獲報前往，發現共有8部車追撞，包含2部大貨車、1部小貨車、5部自小客車，其中小貨車側翻駕駛受困在車上，經警消協助後已脫困送醫，意識清楚送往醫院救治，其他車輛駕駛與乘客則是無大礙僅手腳擦傷，現場總計2名傷者送醫。國道警方表示，於11時18分排除事故現場，後方回堵約4公里，至於事故發生原因有待進一步釐清。 安南區警民比挨批失衡 南市警允陸續補足 國道3南下笳苳段大貨車追撞3傷 全線封閉車流回堵4公里 #送醫 #國道2號 #連環撞 #警消 #小貨車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第12號颱風奧麥斯明恐生成 變天時間出爐 08:052021/08/16 生活 國2大園段8車連環撞釀2傷 車流回堵4km 11:102021/08/16 社會 藝人陳艾琳丈夫認呼麻稱：夜店買的 獲緩起訴強制自費治療 10:112021/08/16 社會 騎士「熄火式迴轉」吞1800罰單 他辯機車故障抗罰敗訴 12:202021/08/16 社會 重機騎士北宜公路疑過彎失控 摔落約6公尺深邊坡 13:392021/08/16 社會 通緝犯毒癮發作朝總統府狂奔 員警戒護疏失罰2萬 10:392021/08/16 社會 桃園八德傳火警 44歲男OHCA 送醫後救回 13:592021/08/16 社會 越籍移工酒後一刀刺死同鄉 躺在一旁大睡被逮都不知 12:452021/08/16 社會 米其林餐盤「樂埔町」必比登「一號糧倉」回來了 11:332021/08/16 生活 陳時中要地方少開接種站 蔡炳坤炮轟不該責任丟地方 12:162021/08/16 政治 屏東小客車酒駕自撞 1死1命危 04:102021/08/16 地方新聞 社會熱門新聞 士兵在13歲女友家客廳「播種」懷孕5個月露餡下場出爐 - 社會 恐怖影片曝光 墾丁酒駕飆撞安全島 車身瞬斷全面粉碎 - 社會 陸男抓魚下廚爽PO網 牠竟來自「2億年前」慘罰200萬 - 社會 酒店女家中產女後繼續睡 起床發現女嬰已死靠1理由無罪 - 社會 倉庫傳來呻吟聲 男大生撞見大哥、二嫂猶豫：該跟二哥說嗎 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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