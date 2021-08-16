國道2號西向8車連環撞2傷者送醫。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

國道2號西向1.8公里16日上午9時56分，發生8車連環撞車禍事故，警消獲報前往，發現共有8部車追撞，包含2部大貨車、1部小貨車、5部自小客車，其中小貨車側翻駕駛受困在車上，經警消協助後已脫困送醫，意識清楚送往醫院救治，其他車輛駕駛與乘客則是無大礙僅手腳擦傷，現場總計2名傷者送醫。國道警方表示，於11時18分排除事故現場，後方回堵約4公里，至於事故發生原因有待進一步釐清。