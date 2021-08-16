因應疫情，新北市兒童藝術節首度於線上舉辦，呼應全國運動會2021年在新北舉辦，藝術節以「怪獸競技場」為主題打造成線上運動慶典，13日晚上7時起在兒藝節官網上線。十三行博物館推出活動，教大家把家裡變成小小射箭場，另透過精采的沙畫表演，重現5千多年前大坌坑考古遺址的故事。

新北市長侯友宜表示，「新北市兒童藝術節」已經舉辦11年，今年疫情嚴峻，希望讓孩子們開心又安心的參與，因此首次將兒藝節轉型為線上舉辦，另呼應新北市暌違18年再次舉辦全運會，活動期程配合全運會到10月底，是歷年活動時間最長的一年。

十三行博物館表示，在沒有獵槍的史前時代，用竹子、石器、麻繩等天然素材來製作弓箭狩獵，是當時人們必備的技能。館方搭上奧運熱潮，特別推出「史前神射大PK」活動，讓大家接觸射箭這項擁有數千年歷史的技藝。

館方派出允文允武，外型圓圓胖胖的可愛怪獸「筆刷怪」擔任教練，教大家利用隨手可得的竹筷、棉繩、吸管、輕質土、寶特瓶以及碎布，製作輕便安全的弓箭組以及箭靶，在家裡就可以進行比賽。

即日起至9月12日止，只要至十三行博物館臉書粉專貼上與弓箭的合照，並標註2位好友，即可參與抽獎活動。獎品有史前風格石器鉛筆組，以及考古繪本，預計9月13日公布抽獎結果。

十三行博物館表示，筆刷怪不但教大家射箭，還會化身說書人與沙畫大師，獻上溫馨的史前故事「努耶的食物罐」，透過生動的國、台語唸白，以及沙畫呈現，待大家走進新石器時代早期的原始世界，了解當時的人們如何利用身邊的自然資源，非常適合家長跟小孩一同觀看。