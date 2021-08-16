行政院長蘇貞昌今（16）日上午9點邀請執政黨立委至行政院討論振興券政策，但沒邀在野黨參與討論，國民黨主席江啟臣怒批這是「密室協商」。今日上午，國民黨團甲級動員赴行政院前抗議，江啟臣喊話蘇貞昌，「有種就開大門、走大路！」強調國民黨絕對不接受密室協商，強迫人民接受錯誤的決定、出賣人民的權益。

江啟臣表示，蘇院長只願意跟執政黨的委員對話，不知道今天在行政院內是派系在對話，還是真的聽見人民聲音，但顯然看不起在野黨、看不起民意。他並提到，去年8千多人放無薪假，如今是5、6萬人，失業率更高達5%，將近60萬人失業；而三級警戒讓許多人三餐出問題、讓許多攤商無法做生意，且五倍券讓攤商不能找零，還要喬面額，乾脆直接發現金就好了啊！反正蘇貞昌也被打臉，不斷轉彎，不如再轉一個彎，直接發現金。

江啟臣說，今天蘇院長雖不願意見我們，但我們代表人民發出怒吼，呼籲政府給所有人民現金、幫他們度過難關，且現在說不用繳1千，等同過去金融海嘯發過的消費券，但政府去年說消費券沒有經濟效益，三倍券才有效益，結果被審計部打臉，現在自己又打臉去年說過的話，因為現在發的就是消費券啊！他質疑，為何不比照其他國家都發現金，至少疫苗比不上人家，好歹紓困振興超過人家好嗎？

國民黨立院團今日一早由總召費鴻泰率全體委員，前往行政院大門前表達「紓困普發現金」記者會，要求拜會行政院長蘇貞昌直接表達民眾心聲，表達普發現金的立場。（趙雙傑攝）

蘇貞昌今日邀請執政黨立委參加行政立法會報討論振興券政策，拍板拍板「振興券直接領」，經立委轉述，振興券確定在10月發放。

此外，網友也到江啟臣的臉書吐心聲，表示「發現金才能解決最基層小百姓的問題」，且行政院應該是中立，不應排除國會議員民意代表進入，「這樣真的是走回頭路了」，並紛紛替國民黨加油打氣，「國民黨戰起來」「大家辛苦了，為人民發聲」。