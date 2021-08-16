據陸媒新民網「海上客」指出，美國從阿富汗撤軍，起碼有三大誤判。美軍先前預估美方撤軍阿富汗後，「塔利班恐90天內攻克喀布爾」但事實上，嚴格來說，24小時以後，塔利班已經攻入喀布爾。

其三大誤判包括：首先，美國對阿富汗政府軍有誤判。美國決定撤離阿富汗，並不是昨天、前天或者大前天想出來的，而是早在2011年擊斃賓拉登之後，就成為題中之義的。當時認為，美國通過扶植親美政府，訓練阿富汗軍隊，整合出一個總體上親美的阿富汗，起碼能阻止阿富汗塔利班進城。

歐巴馬政府擊斃賓拉登後，決定美軍逐步撤出阿富汗，不過，川普上台後，2020年，美國方面派出時任國務卿蓬佩奧，與阿富汗塔利班在卡塔爾多哈會晤，川普隨後宣布，將在2021年9月11日之前完成美軍撤出阿富汗的計劃。

拜登上台後，將美軍撤出阿富汗的時間表提前到8月31日。其心心念念是全副美式裝備的38萬阿富汗政府軍，多多少少能抵擋一陣子，確保美軍安全撤出。最好還能守衛住阿富汗大多數省會城市，特別是喀布爾、坎大哈等大城市。畢竟，據說阿富汗塔利班武裝不到10萬人。沒想到，阿富汗政府軍這麼不經打，阿富汗塔利班勢如破竹，沒幾天，竟然將阿富汗所有大城市給包圓全佔領了。

其次，拜登當局對美軍有誤判，或者說本身用兵有誤。川普宣稱2021年9月11日完成從阿富汗撤軍，拜登宣稱要提前11天完成撤軍。看上去都是胸有成竹信誓旦旦的樣子。然而，美軍對撤離阿富汗的困難預估不足。

從軍事學的角度分析，撤兵的難度往往大於進兵，特別是從戰場撤兵。川普也好，拜登也罷，可以聲稱美國贏得了阿富汗戰爭，起碼沒有輸掉阿富汗戰爭。可從美國撤軍的種種環節，以及撤兵之際阿富汗政府軍的表現來看，美國目前在阿富汗就是在潰敗、逃亡、崩盤。

這樣的情況下，考驗一支軍事力量綜合能力的時候到了。如何收拾殘兵，體面地撤出戰場，如何掩護非軍事機構撤出戰場，如何幫助盟友、朋友撤出戰場？今年5月，有阿富汗翻譯到美國駐阿使館門口抗議。目前看，美國大兵別說幫助朋友撤離了，就是如何幫助美國駐喀布爾大使館的同胞撤離，都成了很燒腦的事。拜登無奈之下，宣佈為了撤兵，向阿富汗增兵5000人。然而，這樣的增兵，是否有效？目前還不能完全看出來。

最後，美國對阿富汗塔利班本身有誤判。此前，美國政府與阿富汗塔利班進行各種談判。早在2015年，就有美國媒體的記者質詢白宮——塔利班算不算恐怖組織？如果算恐怖組織，美國政府怎麼可以和恐怖組織進行談判？當年1月28日，白宮新聞發言人回答：「阿富汗塔利班不能算恐怖組織，只能算武裝叛亂組織。」然而，當時又有美國媒體披露，美國對阿富汗塔利班的雙標，是非常明顯的——在美國國務院的「外國恐怖組織」名單中，沒有塔利班；可在美國財政部和反恐部門的名單中，阿富汗塔利班是在列的。

換句話說，在美國國內，出於自身目的，對塔利班的認識，或者美國對塔利班的定義，都是不同的。這種情況下，很難保證決策層，比如說美國總統不作出錯誤判斷。