近年宮廷劇大夯，其中《後宮甄嬛傳》堪稱經典之作，女主角甄嬛的攀升之路充滿心機，熱愛自由的她被逼入宮，在宮中歷經爭寵波瀾，擁抱過愛情卻終究失去，最終回宮復仇站上後宮頂點，其中，甄嬛與果郡王的感情，感動無數人，但也有影迷分析，果郡王對待甄嬛的種種行為恐怕不單純，甚至根本不是愛情，只把她當作一顆完成目的的棋子而已。

甄嬛當初還在宮中，因誤穿了純元皇后的衣服，皇上為之震怒，她也因此發現自己在丈夫心目中，只是純元皇后的替代品，因此對雍正心死，出了宮在甘露寺伴青燈古佛生活著，但也是在這段時間，與來找她的果郡王產生情愫，這段刻骨銘心的愛戀甚至獲得舒太妃認可，兩人也終究越過最終防線，甄嬛懷上果郡王的骨肉，是對雙胞胎。

有劇迷分析，雍正善猜忌，且出手狠毒，曾為鞏固個人地位而殺害多名親兄弟，果郡王之所以能存活下來，很可能是展現出與世無爭的低調態度，但不代表他真的沒有心機，畢竟如此小心翼翼生活著的人，怎會不知沾染皇上的女人，後果有多嚴重？因此推定果郡王接近甄嬛，權謀大過於真愛。

果郡王在得知甄嬛懷孕後，奉命前往準噶爾戰場，非常巧合地，在胎兒大到無法打掉的時刻，他的死訊傳回了甘露寺，因此甄嬛才會算計，如何將腹中雙胞胎賴給雍正，並回宮展開報復，而果郡王實際上根本沒死，很可能是等著甄嬛回宮，他也鞏固了地位，準備除掉雍正，讓自己的孩子上位，改變一生無法出頭的命運，可惜雍正再度發揮猜忌心機，早一步讓果郡王喝下毒酒，而甄嬛也為保護自己，選擇了四阿哥當皇上，沒讓自己跟果郡王的兒子登上皇位。