美國「獨臂哥」漢索埃曼紐(Hansel Emmanuel Donato Domínguez)的故事感動了數十萬人，他6歲時失去左臂，憑著對籃球的熱情，他努力成為一名籃球高手。現在漢索埃曼紐做到了不可能的任務，他獲得田納西州立大學的NCAA第一級別體育獎學金的邀約！這是美國NCAA大學聯賽的最高等級。

漢索埃曼紐在IG寫道：「我很感激獲得了來自田納西州大的D1獎學金機會，謝謝各位相信我的人。」他在IG擁有50萬名關注者，獲得獎學金邀約之後又增加到60萬人。一般而言，D3級別獎學金只包含部分，D2級別獲得更多補助，D1級別保障學生的全部開支。

雖然只剩一隻手，仍然掩蓋不住漢索埃曼紐的籃球天分，繼承父親的籃球員血統，漢索埃曼紐身高6呎5吋（196公分），他在場上左衝右突，背後運球、轉身、灌籃、三分球樣樣行，相比普通人毫不遜色。漢索埃曼紐的投籃動作是用左肩膀輔助固定球，再以右手迅速推出去。

美媒CBS報導，漢索埃曼紐來自多明尼加，他6歲的時候被倒塌的牆壁壓住左臂，兩個小時才被父親救出，左臂受到重傷被迫切除。父親表示：「漢索出事是我人生的重大打擊，我看著醫生說要截除他的手臂，我心裡想著一切都完了，但是上帝要我們走下去，現在他有這些成就也要感謝上帝。」漢索埃曼紐亦是虔誠的教徒，他說：「這是上帝給我的任務，我人生的一切就是上帝與家人。」