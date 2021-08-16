親人離世後，都會進行火化、撿骨。在殯儀館工作的PTT名人「大師兄」分享，近日一組家屬要撿骨時，5歲大的小女孩突然大哭喊「我不要吃爺爺，我不要吃爺爺」，經了解過後，才知道小女孩因為看到桌上的筷子，誤以為要吃爺爺，禮儀師表示，其他的殯儀館還會用把鹹酥雞裝進紙袋的鐵斗，「相較之下，筷子和善多了」。

「大師兄」今於個人臉書粉專《BigBrother大師兄》指出，許多亡者經過火化後，都會請家屬拿專用的筷子，輪流夾一塊放進骨灰罐，但某日一組家屬進撿骨室撿骨時，一名5歲大的小女孩突然放聲大哭喊「我不要吃爺爺，我不要吃爺爺。」

女孩的媽媽在一旁驚訝地連忙問「妳幹嘛亂講話，沒有人要吃爺爺呀！」只見小女孩手指著桌上的筷子說「有筷子，就是要吃爺爺！」童言童語令在一旁的其他家屬們只能搖頭苦笑，便詢問大師兄「你們這樣用筷子，有時候對家屬觀感不太好捏，有沒有別的東西呀？」

正當大師兄要解釋時，禮儀師忍不住發聲，接著從手機相簿中找出一張照片給家屬看，「放在鐵盤拿筷子夾已經很好了，你看這是某家殯儀館，他們骨灰是放在鹽酥雞要倒進紙袋的那個鐵斗」，認為與筷子相較之下，已經和善多了。

貼文底下，不少網友留言，「親眼看過用鹽酥雞鐵斗倒骨灰，倒渣渣的時候真好用」、「火葬場每天都好歡樂」、「從來沒想過在火葬場上班會這麼有意思」、「我爸過世時，有鹹酥雞鐵盤跟筷子...」、「這樣下次我怎麼面對鹹酥雞？」等。