感測元件廠光磊（2340）今年第二季營收雖因淡季與疫情影響而比第一季下滑，單季每股淨利0.49元，仍優於去年同期表現。上半年淨利年增1.23倍，每股盈餘1.16元。

隨著第三季旺季到來，加上疫情趨緩，光磊今年7月營收回升到5.84億元、月增7.4%、年增19.9%，累計前7個月營收35.5億元、年增17.2%。法人預估第三季營收有機會季增兩位數。

回顧第二季，受到淡季、本土疫情，以及客戶產品調節等因素影響，光磊今年第二季營收13.8億元、季減12.6%、年增0.43%，因產品組合較佳，毛利率32.37%，創近7季新高，單季每股盈餘0.49元，優於去年同期的0.19元。整體上半年每股盈餘約1.16元，呈現倍增的表現。

光磊上半年營收29.67億元，年增約16.7%；毛利率31.83%，年增近4個百分點；營業淨利年增逾87%至5.01億元，淨利4.28億元，年增1.23倍，每股盈餘1.16元。

展望下半年，光磊指出，遞延的訂單並未取消，隨著旺季來臨、產能恢復、出貨動能回升，預期下半年業績可望持續增溫。

光磊總經理黃年宏先前指出，感測元件下半年需求不錯，公司下半年展望審慎樂觀。並希望獲得大股東日亞化的支持、導入最新設備和技術，擴充感測元件相關產能。

光磊預計今年資本支出約8億元，主要將投入感測元件產能擴建計畫，預計新產能將於明年第一季開始接單，明年第二季新產能開始出貨，明年即可看法新產能對營收的挹注。