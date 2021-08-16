國民黨立院團撒道具新台幣，表達普發現金的立場。（趙雙傑攝）

行政院長蘇貞昌今(16日)邀請執政黨立委召開行政立法會報，並討論振興券政策，民進黨立院總召柯建銘會後轉述，發放時間最快差不多在10月初，因為要考慮到疫苗覆蓋率。國民黨立委洪孟楷對此在臉書指出，「10月才發券、現在才8月中，至少還要再1個半月！民進黨政府要看到多少店倒閉才甘願？」

有綠委在會後表示，政院已經正式拍板，全民免繳1千元即可領取5千元振興券。洪孟楷對此提出質疑，現在距離10月至少還有1個半月，要多少店倒閉、多少人飢餓才甘願？他認為若是發現金，就不用等待印製、不用浪費多餘預算，痛批不發現金只想發券做宣傳，真的可惡。

不只如此，洪孟楷說，有多少家庭面臨9月學費、房租的問題，發現金讓生活過不去的人能紓困、還有餘力的人能消費振興，重點在於即時，還要再等1個半月，高官薪水不受影響、但不代表國人有辦法一起等。

最後，洪孟楷指出，俗話說「遠水救不了近火」，現在民進黨政府更擺明了連一杯水也不願意給人民，都要渴死了還在討論裝水的杯子怎麼設計才漂亮。對此，有網友留言表達人民的聲音就是要現金不要券，執政黨是聽不懂還是裝聾作啞、簡單的事他們總喜歡複雜做奇怪、現金馬上發快又好用。