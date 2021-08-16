高雄市岡山分局張姓巡佐受不了賭場業者利誘，收了1萬元賄款還向地下賭場業者通風報信，害警方查緝撲空，一審遭判有罪，更1審翻盤獲判無罪。上訴最高法院遭駁回後，更2審高雄高分院依違反貪污治罪條例，判張男有期徒刑5年6月，可上訴。

張男2015年6月至8月在岡山分局燕巢分駐所任職，他發現韓姓男子在警勤區設置地下賭場，透過電話向韓男索賄1萬元，表示分局若有查緝行動，會提前告知。韓男於當年6月、7月於燕巢區某柚子園、檳榔攤交付1萬元賄款給張男。

2015年7月12日，岡山分局接獲民眾通報地下賭場地點，分局督察組預定當天下午動員查緝，沒想到張男竟打電話通報韓男「我是跟你講一下，如果有在忙，不行喔。有人進來走踏ㄋㄟ」，暗示韓男躲避查緝。

高雄市調處事後掌握張男索賄情資，2016年4月發動搜索，查扣手機等證物，審理期間，張男還辯稱沒和韓男見過面，強調兩人通話內容是因為西施柚產季快到了，好心提醒他要「小心小偷」，張男還反控韓男指控是擔心受到羈押，做出不合事實的陳述。

一審橋頭地方法院判張男5年6個月，二審改判10年。上訴至更一審，法官認為張男索賄罪證不足，大逆轉改判無罪。案經上訴至最高法院判撤銷發回，更2審認定張男在檳榔攤索賄1次、計1萬元，維持一審有罪判決，全案仍可上訴。