據大陸企查查資料顯示，大陸店商相關企業飛速增加，光2021年上半年共新增57.07萬家，年增率高達31％。同時產業生態系也不斷發展，回顧從2020年拼多多上線主打真實評價的產品「拼小圈」之後後，如今各大電商也紛紛上線「小圈」類產品。據統計，除拼多多之外，淘寶目前上線「淘友圈」、京東「京友圈」等，近日連同美團也開始「飯小圈」產品內測。

從城市分佈來看，深圳市達64.39萬家，遙遙領先於全國其他城市；上海緊隨其後，共53.66萬家；西安以12.68萬家，排名第三。

另外從地域上觀察，廣東省是全大陸擁有電商相關企業最多的地區、達87.51萬家，是上海的1.7倍，占全大陸電商相關企業總量的21％；上海、江蘇則分別以52.78萬、52.36萬排名第二、第三。

此外，根據《新京報》報導，像是「拼小圈」、「淘友圈」等同類產品，是基於自建的用戶關係鏈社交圈，用戶可以在平臺上分享好物。當用戶購買商品並發佈帶圖評價後，評價就會以買家秀形式出現在淘友動態中，好友將看到相關訂單及評價之後點贊，評論，轉發。