隨著骨傳導技術應用越來越多，創新品牌 Kaibo 推出全球首款Kaibo Buds耳掛式骨傳導真無線藍牙耳機，目前較知名的骨傳導耳機品牌為 Aftershokz、BOCO等，產品有耳掛式藍牙耳機、真無線耳機，但是兩者的結合尚未有在市場上看到。新創品牌 Kaibo 整合真無線、耳掛式與骨傳導技術，推出全球首款真無線耳掛式真無線藍牙耳機，這樣的設計，讓想要帶耳掛式單耳真無線耳機出門的運動玩家，多了一個更好的選擇。

Kaibo Buds，耳機是透過震動耳朵骨頭來傳遞聲波到使用者耳朵，而非使用者的耳膜。因此，使用者在聆聽音樂時，能夠在不干擾音樂的狀態下聽到清楚的環境音，比起一般具有環境音模式的真無線藍牙耳機更加自然。

Kaibo Buds的造型十分特殊，這款耳有獲得 2021 IF 設計大獎，整體質感相當不錯，耳機本體呈扁圓狀，因為是骨傳導式耳機，所以不像一般耳機有送出聲音的噴嘴，取而代之的是一個平坦的圓形驅動器，驅動器上有一個可拆卸的耳翼。

Kaibo Buds外觀（圖／耳機人）

至於耳機背部則是用於控制的觸控面板，延伸出去連結著提升耳機穩定度的耳掛。具有IP55高防護等級，不謹防汗水、雨淋，也能避免灰塵入侵。同時，採用藍牙5.0連線，從充電盒取出耳機即進入配對模式，快速完成配對，也支援單耳使用。

延遲的方面表現得相當不錯，雖然藍牙版本只有5.0，但是不論在Youtube看跳舞影片還是在iOS的槍聲搖動App開槍測試，皆感覺不到延遲的存在，如此低延遲的表現令小編非常讚歎。

Kaibo Buds使用13.7毫米的骨震立體聲學技術，跟一般耳機的驅動單體透過空氣振動耳膜來聽到聲音不同，其藉由共振從骨頭傳遞聲波到耳朵，能夠同時不傷耳又聆聽清晰的音樂。

Kaibo Buds，耳機是透過震動耳朵骨頭來傳遞聲波到使用者耳朵（圖／耳機人）

Kaibo Buds這款骨傳導式耳機的發音原理較一般耳機不同，因此可以同時兼顧音樂和外在環境音，兩者聲音不會混再一起互相干擾，讓娛樂、安全、運動可同時兼顧。可以說是一款值得推薦的藍牙耳機。