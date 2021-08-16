咖啡在現代人生活中佔了一席地位，也是營造居家生活的一環，也成為居家業者異業合作的好夥伴，例如hoi!好好生活近期與餐飲品牌ACME合作，共同打造陽明山腳下最美的家居概念咖啡屋，而MOT明日聚落則邀請中台灣9間職人咖啡廳，推出9&18聯名禮盒，將咖啡廳悠閒的氣息帶回家中。

hoi!好好生活 x ACME聯名香氛，OAKWOOD ROAST，葡萄柚、天竺葵、香草等清爽香氣為主調。（hoi!好好生活提供）

hoi!好好生活 x ACME 聯名香氛，MISS MISS AMERICANO，以佛手柑、茶香及雪松等中性氣味為主調，呈現早晨中的舒服、輕鬆的質感氣息。（hoi!好好生活提供）

hoi!好好生活和ACME合作的全新店型「CAFE ACME」，運用「hoi!好好生活」的傢俱單品，餐點部分延續ACME一貫的歐式早午餐風格，在享受美食之餘得到佈置靈感，即日起至31日止，憑「CAFE ACME」發票至「hoi!好好生活」門市消費滿899可享100元折抵；憑「hoi!好好生活」門市發票至CAFE ACME門市，可享飲品（咖啡/茶）同品項買一送一，另外本次聯名也推出聯名香氛兩款，兩款均使用設計感的霧白色擴香瓶身，讓消費者在使用完畢後還能作為花瓶使用。

明日聚落邀集多間質感咖啡廳推出9&18聯名禮盒。（MOT明日聚落提供）

MOT明日聚落以「#選咖啡」，攜手VWI by CHADWANG、Coffee Stopover、Solidbean 硬豆咖啡、URURU COFFEE 溫廬咖啡等品牌，推出「#選咖啡_9&18 職人咖啡包聯名禮盒」，集結9家質感咖啡廳，選出18種特條風味，於明日聚落全通路、北歐櫥窗網路商城及所有參與的各家咖啡廳同步開賣。首波上市同步推出加碼東京澀谷風格咖啡廳 Beasty Coffee by amadana 有田燒馬克杯的 50 組限量精裝版。