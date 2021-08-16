吳寶春發出致歉聲明。（柯宗緯翻攝）

吳寶春5月推出腹肌麵包，未料捲入抄襲風波。（柯宗緯翻攝）

世界麵包冠軍師傅吳寶春今年5月20日推出一款「腹肌麵包」引發熱議，未料近日卻遭網友爆料，直指抄襲10年前烏克蘭健身中心FIT BUNS推出的腹肌麵包。對此，吳寶春食品公司今（16）日中午發出致歉聲明，強調立即下架腹肌麵包外，也會追究相關人員疏失。

聲明指出，今年5月，公司推出一款「腹肌麵包」，經網友指證，包裝設計與烏克蘭FIT BUNS健身中心推出的麵包雷同，損及公司形象，因此立即下架「腹肌麵包」，就負責同仁和主管之失察給予處分、以茲警惕。

聲明也提到，公司將會擬定一套程序，防止類似情況再度發生。最後，在此向FIT BUNS和社會大眾致歉外，也要特別感謝網友的指正，並請大家持續監督我們。

吳寶春「腹肌麵包」今年5月20日上市，當時文宣主打「迷人歐霸腹肌包裝x低糖質餐包」、「絕對是在家防疫的麵包好選擇」，還強調腹肌包裝好勵志，一起追求健康美。

原本外界以為的原創，竟遭馬來西亞旅台歌手丘沁偉在網路踢爆，其實是抄襲烏克蘭10年前知名創意行銷案例，無論包裝或行銷手法，幾乎「整碗端走」烏克蘭10年前年輕人的行銷概念，究竟是出自「致敬心態」還是「粗暴抄襲」則未可得知。