美國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯預測，隨著COVID-19的Delta變異病毒株迅速蔓延，尤其是在未接種疫苗的人之間流竄，美國單日新增確診很快就會超過20萬例。

柯林斯（Francis Collins）今天在福斯新聞（Fox News）說：「如果接下來幾週，我們單日新增染疫人數若沒超過20萬例，我會感到很驚訝，我們從沒想過會再回到那樣的景況，真是令人心碎。」

「那是1、2月的情況，8月不應該又再次上演。但我們現在有傳染力如此高的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異病毒株，在這般令人心碎的情況下，有9000萬人仍未施打疫苗，他們因為這個病毒坐立難安，而這正是我們所處的混亂。」

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，截至昨天為止，美國過去7天的單日新增確診個案平均有12萬9000例，而這個數字從7月5日起每天都在升高。美國上一次出現單日確診數達20萬例是在1月，當時疫苗還未普及。

現在跟當時一樣，確診數出現令人震驚的增長，讓衛生資源捉襟見肘，許多醫院都想盡辦法要滿足那些需要關鍵醫療照護病患的需求。

CNN的醫療分析師芮納（Jonathan Reiner）昨天表示：「醫療體系正在崩壞。」

喬治華盛頓大學（George Washington University ）教授芮納說：「這不僅是床位的問題，因為許多醫院可以將床位設在停車場或自助餐聽，但能在這些床位工作的合格人數不足，且美國加護病房的護理師嚴重短缺，因此要找到合格的人來照顧重症患者就變得越來越難。」

這波染疫高峰對年輕族群的打擊特別嚴重，因為年長者的疫苗接種率比他們高上許多，65歲以上長者至少打過一劑疫苗的比例超過90%。

根據美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention CDC）資料所做的分析，過去一個月，30多歲者成為新一批住院患者的比例增加了近300%。資料顯示，30多歲病患住院的比例如今創下疫情蔓延以來的新高。

衛生專家表示，解決的辦法是盡可能讓更多的人接種疫苗，因為疫苗可有效預防重症發生。截至今天為止，有50.7%的美國人已完整施打疫苗，而美國CDC的數據顯示，具施打資格的人中有59.3%已完整注射疫苗。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）今天在美國哥倫比亞廣播公司（CBS ）政論節目「面對全國」（Face the Nation）中說：「我們得繼續讓民眾接種疫苗，因為現在即便是疫苗接種人口比例較高的那些州也一樣，必須設法讓絕大多數的人都注射疫苗。」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1100816