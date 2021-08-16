市場傳出晶圓代工廠聯電第4季再調漲代工價格，平均調漲幅度在10%左右，聯電今天中午接受中央社記者電訪表示，對於市場傳言不予評論。

受惠5G與電動車應用市場需求強勁，聯電接單持續滿載，報價也進一步調漲，推升7月營收攀高至新台幣183.66億元，較6月再增加5.9%，連續3個月營收創歷史新高。

展望下半年營運，聯電共同總經理王石日前在線上法人說明會表示，第3季需求仍然強勁，包括8吋及12吋晶圓代工整體供給吃緊情況將會持續，產能利用率將維持100%。

聯電預期整體第3季晶圓出貨量將增加1%至2%，產品平均售價揚升6個百分點，毛利率將達35%。

法人預估，聯電第3季營收將季增約7%至8%，可望續創單季營收歷史新高，預估今年聯電調漲價格幅度大約在13%左右。

聯電積極擴充產能，南科12吋廠P6擴建計畫的新產能，預計2023年第2季投入生產，將建置月產能2.75萬片，預計2023年第2季生產；南科晶圓12A廠的P5月產能將擴增1萬片，新產能將在明年陸續開出。

聯電在中國大陸12吋廠聯芯如期於今年中達到第一階段滿載目標，月產能達2.5萬片規模。

聯電在8月2日也公告投資新台幣61.51億元向工業機電系統整合工程業者亞翔取得廠務設備。聯電指出此為供生產使用。（編輯：潘羿菁）1100816