阿富汗官員指出，總統加尼已離開阿富汗。(新華社)

據中國駐阿富汗大使館網站消息，近日阿富汗及首都喀布爾局勢風雲突變，異常複雜嚴峻。中國駐阿富汗大使館與在阿中國公民保持密切聯系，通報安全形勢，盡力提供協助，目前未接到任何有關在阿中國公民傷亡的報告。

中國駐阿富汗大使館已要求阿各派務必保障在阿中國公民、中國機構、中國利益安全。使館在此進一步提醒在阿中國公民密切關注安全形勢，加強自身安全防護，不要外出。

環球網微信公眾號15日晚訪問一名尚未離開喀布爾的中國人張先生，他描述了在喀布爾的驚魂一日。

張先生表示他因為工作的緣故，還沒有離開喀布爾，如果情況危險了就撤離，目前定的是19號撤離。

現在喀布爾街頭是什麼景象？張先說，喀布爾大概從14日晚上11點鐘開始停電，全城停電，一直停到15日早上6點，然後8點鐘來了兩個小時電後，又停到現在。

他說，他們的營地是全部封鎖的，包括當地雇員都不上班了，安保人員也都不能出門，至於食物跟燃油都有儲存，飲水也有地下水，網路也是比較通暢的。

張先生表示，現在喀布爾街頭已經出現歡迎塔利班的人群，他感覺最大的改變是街頭的檢查站和警察站全部都沒有人了，以前喀布爾幾乎每個區與區之間都有很嚴格的檢查站，都有警察的特種部隊，現在通通沒有人，也沒有政府軍，也沒有塔利班接手。

他稱，從朋友發的消息來看，外圍的那些塔利班，在喀布爾郊區的塔利班已經開始執勤了。

他表示，現在喀布爾的街上整體來說不亂，警察沒有，普通民眾也很少，就看今天晚上和明天晚上吧，近期會不會發生一些騷亂，之前聽說塔利班沒有進城，現在塔利班已經進城了，同時，PoliceDistrict9（喀布爾行政區域）、PoliceDistrict1-15的公園里都已經出現塔利班了。

他也觀察到，天上的直升機一直在飛，主要是美軍的直升機，來來回回得有二三十趟，偶爾也會有武裝飛機飛過，街上雖有槍聲，不過很少。

至於當地民眾對塔利班的態度，張先生說，據他觀察，身邊的阿富汗朋友態度還是很割裂的 ，普什圖人普遍告訴他，塔利班不可怕，以前執政也沒什麼問題。而塔吉克族和哈薩克族比較中立，覺得誰執政都無所謂，政府也挺腐敗的，換誰都無所謂。哈紮拉人比較反塔利班，認為他們一定會抵抗到底。