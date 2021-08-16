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中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增10例COVID-19確定病例，分別為8例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之8例本土病例(其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為3例男性、5例女性，年齡介於10多歲至50多歲，發病日介於今(2021)年8月10日至8月15日。個案分布為新北市6例、臺北市及桃園市各1例；其中6例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月14日累計公布14644位確診個案中，已有13178人解除隔離，解隔離人數達確診人數90.0%。

指揮中心說明，今日新增2例境外移入個案中，案15965為本國籍10多歲女性，已接種COVID-19疫苗，8月2日自美國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，8月14日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，已匡列接觸者2人，列居家隔離。案15972為迦納籍30多歲男性，長期居住於臺灣，無接種COVID-19疫苗，今年3月前往迦納，8月1日自迦納返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，8月15日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診；由於個案在臺期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計2361186例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2343668例排除)，其中15862例確診，分別為1332例境外移入，14477例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。 2020年起累計821例COVID-19死亡病例，其中813例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、臺北市313例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入 。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。