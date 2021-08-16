鼎固-KY(2923)今日除息，每股配息1.2元，開盤參考價為24.8元，目前上海疫情趨緩帶動消費復甦，可望帶動商用不動產的活絡及成屋銷售率佳，鼎固今年業績看俏，不過，今日隨著台股跌勢走低，呈現貼息的窘境。

鼎固在兩岸房地產布局以城市精華地段為主軸，大陸地區主要過去3年租賃收入約20億元新台幣，去年因疫情的影響，公司降低租金與業者共體時艱，上海疫情趨緩帶動消費復甦，在後疫情期間商場日均人流量達6萬人，對公司租賃收入有正面的貢獻，而今年首季展開預售的上海嘉住宅三期，至目前為止銷售成績已破9成。

鼎固建案與宏璟合作在台灣台中區的推案計劃，兩家將興建大型住宅。他說，台中產業大廠群聚效益，帶動就業增加的住宅需求，鄰近還有棒球園區，而好市多北屯區店去年底也進駐，對此案銷售抱持樂觀看法。台灣則除台中外，也在台北、新北、台南、高雄持續開發土地，未來有機會也不排除在台灣經營商用不動產項目。