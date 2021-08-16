PCB廠精成科(6191)受惠於遠距生活需求強勁，上半年稅後盈餘為13.22億元，年成長1.45倍，每股盈餘為2.58元；累計前7月合併營收為157.35億元，年成長31.17%，由於缺料問題未解，精成科力拼今年第3季本業維持第2季水準，精成科表示，下半年能否比上半年好須視缺料是否對出貨造成影響，今天除息首日股價開高，盤中一度填息80%。

精成科今天除息，每股配息0.8元，今天股價開高，盤中一度上漲0.65元，填息幅度達80%。

全球新冠肺炎疫情未止，遠距生活成為新常態，且5G進入商用帶動設備換機潮，推升精成科業績自去年展現強勁成長力道，今年上半年雖然有缺料問題干擾，業績依舊亮眼。

精成科第2季合併營收為67.95億元，年成長20.97%，營業毛利為13.25億元，年成長15.92%，單季合併毛利率為19.51%，稅後盈餘為6.4億元，年成長45.45%，單季每股盈餘為1.25元；累計上半年合併營收為132.85億元，年成長31.26%，營業毛利為26.1億元，年成長46.05%，合併毛利率為19.65%，年增1.99個百分點，稅後盈餘為13.22億元，年成長1.45倍，每股盈餘為2.58元。

精成科7月合併營收為24.49億元，年成長30.63%，累計前7月合併營收為157.35億元，年成長31.17%。

精成科表示，目前缺料仍干擾客戶拉貨，公司將努力第3季本業維持第2季水準，下半年能否比上半年好須視缺料狀況。

為提升股東權益報酬率，增加公司每股獲利能力，精成科將辦理現金減資，現金減資金額預定為4億1243萬9030元，預計銷除股份4124萬3903股，預計現金減資比率約8%，每股退還現金0.8元，減資後預計實收股本為47億4303萬元。