CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)對2021年第三季營運展望樂觀，預期在疫情干擾下仍可季增個位數百分比、毛利率持穩高檔。多家投顧法人看好同欣電第三季及全年營運成長動能，但個別基於疫情干擾及股價反應已合理，維持既有評等及目標價不變。

同欣電股價近期於228.5～264元區間高檔震盪，今（16）日在大盤重挫下利多出盡，開低後一路重挫8.1％至232.5元，截至尾盤仍跌逾5％，在封測族群中表現偏弱。三大法人上周合計買超1908張，但上周五賣超達2045張，單日買賣超調節力道明顯加劇。

同欣電總經理呂紹萍表示，雖有客戶需求受疫情影響干擾，但受惠陶瓷基板需求續強、手機CIS封測需求回升，預期第三季營收可望季增個位數百分比，並對毛利率持穩或超越25～30％目標區間維持審慎樂觀。由於陶瓷基板需求暢旺，目前正評估擴產可能性。

呂紹萍指出，第三季四大產品仍以陶瓷基板動能最強，主要受惠汽車頭燈、植物照明、一般照明需求強勁復甦，其次依序為影像產品及混合模組，手機CIS需求已見復甦，超音波感測頭需求動能將逐步恢復，RF模組下半年需求看來亦相當健康。

綜合多家投顧法人觀點，預估同欣電第三季營收將季增7.8～8.5％、年增28.7～29.6％，毛利率續揚至31.3～32.1％，帶動稅後淨利季增達8.4～12.3％、年增達64.6～81％，每股盈餘估逾3.6元，雙雙再創新高。

投顧法人看好同欣電影像產品、陶瓷基板及混合模組三大產品今年均將強勁成長，RF模組外則小幅衰退，全年營收可望成長達36.3～39.7％，毛利率站穩30％之上，帶動稅後淨利躍增68～75％，每股盈餘達13.6～14.2元。

第一家投顧法人調升同欣電今明2年毛利率及獲利預期，認為下半年旺季動能不虞匱乏，維持「買進」評等、目標價300元。不過，另一家投顧法人則認為，同欣電後續單季營運成長幅度將收斂，目前評價已合理，給予「區間操作」評等、操作區間220～300元。

第三家投顧法人則認為，同欣電第二季財報表現亮麗、第三季營運可望續揚，對公司展望仍然正向。惟考量第三季馬來西亞疫情影響客戶工廠生產，故維持「中立」評等，若下半年馬來西亞疫情減緩、對營運影響降低，則投資評等屆時可望調升。