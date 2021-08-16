基隆4名街友到餐廳吃霸王餐，點了龍蝦二吃、中卷等海鮮。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

以鄭姓男子為首的4名街友，14日中午一同到北寧路某間餐廳吃飯，點了許多高級海鮮，包括龍蝦、中卷等，直到老闆要求付錢時，其中2人先是佯裝抽菸逃離，鄭男則是假裝心絞痛要求就醫，老闆擔心一行人不付錢，同步報警處理，鄭男就醫無礙後，才坦承確實與友人一同決定吃霸王餐，都是演戲。

據了解，鄭姓街友、苗姓街友與另2名街友14日中午搭乘計程車到海鮮餐廳用餐，點了龍蝦二吃、中卷等海鮮，更拿了數支啤酒、威士忌，暢飲到下午2點多，用餐近尾聲時，有2人先是離開座位抽菸再也沒有回來，老闆發現趕緊到桌邊要求鄭、苗支付6千多元餐費。

未料，鄭男突身體不適，倒在苗男身上，表明需要救護車送醫，2人坐在餐廳外椅子上等候救護人員到場。老闆發覺樣態不對，擔心一行人是裝病不願付錢，立即報請警方協助，員警到場後，鄭男緊抓著右胸口，稱自己心絞痛，無法移動，更不斷發出哀號聲。

但員警眼尖發現，一般人心臟通常位在左邊，鄭男卻抓著右胸口，認為他可能是假裝身體不適，不願付錢，因此向老闆表明，會先將苗男帶回派出所，再派員一同到醫院，陪同鄭進行檢查。

鄭男到院檢查後，身體並無大礙，才向員警坦承身上只剩30多元，與落跑友人提議要到餐廳吃霸王餐，才會假裝不舒服，警方偵詢後，依涉犯詐欺罪嫌將鄭、苗移送法辦，另逃跑2人目前正調閱周邊監視器追查身分。