曾梓展稍後向鄭功進道歉說「很抱歉，修養太差」。（陳世宗攝）

新冠肺炎疫情台中市連續15天「加零」。市議員鄭功進16日質詢說，全面總動員所臨時開設快打站應配合滾動式檢討，勞師動眾的「民政快打站」有條件退場；引起衛生局長曾梓展為衛生局員工抱屈，反質詢議員未關注到衛生局基層同仁的辛苦。引起鄭功進不滿反嗆「我還沒誇到衛生局，大聲什麼！」曾梓展稍後向鄭道歉。

疫情嚴峻時期，台中市在67處國中小設置快打站，為民眾接種疫苗。鄭功進說，快開學了學校「快打旋風」何時退場？市府拚命設快打站讓民政、教育系統疫於奔命「市長有看到基層在掉眼淚嗎？」

衛生局長曾梓展則激動提高分貝說，難道我們衛生局人員不辛苦？沒日沒夜的做啊！鄭功進對曾梓展激動答詢，頓時愣住隨即臉色鐵青怒摔預算書說「這是什麼態度？請衛生局長出去！」「我還沒誇到衛生局啊，可以對議員這麼大聲嗎！」曾梓展稍後向鄭道歉說「很抱歉，修養太差」。

市議員邱素貞則要曾梓展談一下他的心路歷程。曾梓展指出，衛生局同仁常忙到深夜11、12點，要疫調、要配撥疫苗，真的非常辛苦，他非常感謝衛生局與市府團隊合作與努力。

曾梓展說，快打站主要是為支援醫療院所接種量能，加速民眾疫苗接種。為提升接種的便利，衛生局積極招募醫療院所加入接種服務行列，統計至8月15日止，合約院所計418家，每日可提供3萬4568接種服務量；以此估算，唐鳳預約平台台中每期預約接種量如低於15萬人次，將由合約院所負責接種，不另開快打站。

曾梓展強調，因應各級學校9月即將開學，市府已召開相關研商會議，決議利用國中小校園快打站屬階段性任務，區公所將另覓適宜疫苗快打站點，且未來疫苗施打將逐步回歸醫療院所，讓台中各國中小儘速回歸正常生活。