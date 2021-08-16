后里區眉豐路邊坡1418保安林地，遇大雨就坍方，沖刷之土石已對下方道路造成威脅亟需整治。（立委楊瓊瓔服務處提供／陳淑娥台中傳真）

立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益要求盡速整治。（陳淑娥攝）

台中市后里區眉豐路邊坡1418保安林地，遇大雨就坍方，沖刷之土石已對下方道路造成威脅亟需整治，立委楊瓊瓔16日邀相關單位會勘。東勢林區管理處允諾儘速規劃整治，初估設計1500平方公尺掛網植生以抑制崩塌及加強復育，並於擋土牆增設防落石網，工程經費約1000萬元，明年5月汛期前完工。

公館里里長馮詠淮指出，近日豪雨位於后里區眉豐路邊坡1418保安林地邊坡崩塌，大片土石坍方滑落，所幸無人員傷亡，初步判斷因連日豪雨，土壤含水量高導致陡峭邊坡崩塌，后里區公所已完成妨礙道路土石清理，但後續仍有再崩落之可能。

由於眉豐路邊坡1418保安林地土石崩落點離民宅和工廠只有幾步距離，崩落高度達20公尺，市議員陳本添指出，以往中央地方政府相關單位消極互推，不顧人民居家生命安全，造成多年來崩塌面積越來越大，每逢颱風或下雨天，附近居民根本不敢走這條路，擔心會被掉落土石砸到。

林務局東勢林區管理處副處長陳啟榮表示，眉豐路邊坡1418保安林地地質屬軟礫石堆積層，受颱風豪雨沖刷，易產生向源侵蝕，現場有四處比較嚴重崩塌地，承諾會立即展開測量設計，於明年初發包施工，5月底汛期前完工。

工程預估設計1500平方公尺掛網植生以抑制崩塌及加強復育，並於擋土牆增設防落石網，有效攔阻土石下移，工程經費約1000萬元，未來希望工程施作後，原邊坡崩塌裸露部份可呈穩定狀態，以充分發揮整治效果，期待早日恢復生意盎然的自然景觀。

立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益強調，后里區公館里眉豐路邊坡1418林班地如再度崩塌，位於旁邊的住家及工廠甚至用路人恐發生意外，依據水土保持法規定，水保義務人林務局東勢林區管理處必須進行水土保持處理與維護，現場在地各界代表針對林務局的說明，對於邊坡崩落用於邊坡穩定工程和後續改善，預定明年5月完工，均表達感謝，希望相關工程能盡快完成，讓居住在附近或行經的民眾都有安全的環境。