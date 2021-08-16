財政部賦稅署指出，有關審計部報告指出兩位民眾一年內領獎次數超過2千次，為國稅局前透過統一發票給獎防弊機制主動掌握異常案件，並已追回不應給獎的獎金，國稅局也會持續列管，如涉有不法情事者將移送司法機關究辦。

賦稅署表示，統一發票給獎目的在鼓勵消費者主動索取統一發票，以防杜商家逃漏稅捐，但有少數不肖人士刻意取巧冒領中獎獎金，不僅與統一發票給獎目的不合，更影響一般消費者中獎權益。

為遏止不法，財政部現行已有相關防弊機制，並運用大數據資料庫包括從營業人稅籍端、統一發票開立申報端及異常兌獎人資料等，在發票領獎前、領獎中及領獎後層層把關。財政部近年查獲多起重大不法冒領、詐領獎金案件，並配合檢調偵辦，包括審計部提出的案件，都是運用該機制查獲。

財政部賦稅署呼籲，投機取巧冒詐領獎金是不合法行為，為維護一般民眾正常消費兌獎權益，財政部各地區國稅局將持續加強查核不當套取或冒領、詐領統一發票中獎獎金案件。