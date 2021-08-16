連續第七年舉辦的全國房仲日，台中地區的捐血活動已於15日開跑，一整天活動下來已募得1551袋熱血，成果豐碩。（台中市不動產仲介經紀商業同業公會提供／盧金足台中傳真）

各捐血據點落實體溫測量、手部消毒等防疫措施。（台中市不動產仲介經紀商業同業公會提供／盧金足台中傳真）

台中捐血中心供應中彰投地區600多家醫療院所，日需1500袋血源，受疫情影響，民眾宅在家防疫，也影響捐血意願，疫情趨緩，警戒調降為2級，今年第七年舉辦的全國房仲日再度開跑，首日即募得1551袋熱血，活動預計延續至20日，號召房仲人員與社會大眾挽袖捐血救救血庫，為血液安全存量衝一波。

5月中旬國內疫情警戒一度升至三級，民眾減少出門，捐血車也未開放，影響全台血液庫存量甚巨，各地血庫安全存量拉警報，有的加碼贈品或舉辦捐血活動，期盼血液庫存能緩步回升。

以中華民國不動產仲介經紀公會全聯會主辦盛大的全台820房仲日捐血活動，秉持「取之於斯、用之於斯」回饋社會的精神，號召房仲人員一起捐血，每年活動全台均捐出超過1萬袋熱血，去年、今年都未受疫情影響順利舉辦，續朝「捐血十萬袋、誓救十萬人」的目標邁進。

台中市不動產仲介經紀商業同業公會理事長吳本源說，一場衝擊全球的疫情，影響百工百業，會員們拚經濟也顧健康，每年820房仲日的「一期一會」，房仲同業暫時放下工作，帶著家人或邀請客戶挽袖捐血，「捐血一袋、救人一命」，能付出幫助別人，在這樣的時代更顯得珍貴。

響應全聯會房仲日舉行的「房仲有愛．熱血常在」捐血活動，台中場即日起至8月20日，同步於中正公園捐血室、中港捐血室、三民捐血室、大里捐血室、豐原捐血室、新光三越惠安停車場捐血車、台中公園捐血車及仁和公園捐血車共8處捐血熱點展開。

號召包括群義房屋、住商不動產、中信房屋、台慶不動產、雅豐房屋、有巢氏房屋、信義房屋、永慶不動產等品牌共襄盛舉，現場落實體溫測量、手部消毒等防疫措施，各站負責的品牌也提供豐富禮品，讓民眾可以放心、安心的挽袖捐血，鼓勵民眾熱情響應。