隨著疫情趨緩，自7月26日起國內防疫警戒降至二級，8月初部分場所也逐漸鬆綁，衛福部長陳時中受邀參加今(16)日的「寶島強強滾」節目專訪，主持人簡余晏問若清零達一周，是否可能再降級？陳時中表示，連續清零一周的話會是考量降級的時間點，但至少再觀察2到4周會比較好。

根據中央流行疫情指揮中心規劃，目前二級警戒預計維持到8月23日，今日恰逢倒數7天，寶島強強滾節目主持人簡余晏訪問陳時中問到，假設全台清零達一周，是否有再降級的可能性？

陳時中表示，大家都希望警戒降級，但是無論如何，即使警戒降低，但是警戒心不能降低，日常生活中勤洗手、戴口罩仍是必要。

陳時中指出，現在就是要想辦法讓生活能夠正常些，讓大家壓力不要這麼大，但如果整體防疫強度很強，防疫疲乏就容易產生，因此體育、音樂、文化等有益身心的活動如果能恢復正常，和病毒的抗戰也能比較長久。

至於清零有無可能再降級，陳時中說，如果連續清零一周，這是可以考量的時間點，但至少再觀察二到四周會比較好。