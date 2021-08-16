行政院長蘇貞昌與民進黨立委協商，拍板「振興券直接領」。蔡英文總統今天期許，執政團隊一體，支持蘇貞昌所領導的行政團隊，進行充分社會溝通，共同將振興工作做得更好，以落實振興的政策引導效益。

行政院及執政黨立法院黨團今天就振興券政策，召開行政立法協調會議相關議題，總統府發言人張惇涵表示，總統府支持行政院就振興政策方案的相關規劃。

他說，蔡英文總統更肯定行政院蘇貞昌院長以及他所帶領的行政團隊，從防疫、紓困到振興，在全球疫情持續嚴峻之際，台灣能夠讓疫情穩定趨緩，並進一步讓經濟成長的成果與全民共享。蔡總統也感謝立法委員彙整各界相關意見，行政團隊與民意代表透過充分溝通、凝聚共識，讓振興政策方案更臻周延。

張惇涵表示，蔡總統並請行政團隊完成振興方案的各項行政規劃，儘速向國人完整說明及報告。總統並期許，執政團隊一體，支持蘇院長所領導的行政團隊，進行充分社會溝通，共同將振興工作做得更好，讓相關方案減輕民眾負擔、刺激消費意願，並且協助受疫情影響產業，落實振興的政策引導效益。