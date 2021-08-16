行政院長蘇貞昌不顧民意支持發現金，堅持發振興券，綠委相繼表達反對意見，甚至驚動蔡總統出面，最後政院急轉彎，雖仍要發券，但不收1000元。中廣董事長趙少康說，蘇的政策被蔡打臉，證明蘇蔡關係有問題，「我是蘇的話就辭職不幹了，但顯然他還想繼續做。」

趙少康批評蘇貞昌堅持發券是剛愎自用、自以為是，而此事讓蔡英文總統介入，導致最後行政院大轉彎，改成不跟人民多收1000元，等於逼著蔡英文打臉蘇貞昌。趙說若他是蘇貞昌，政策不被接受，早就辭職不幹了，但顯然蘇貞昌還是想要繼續做。

趙少康也表示，人民一點也不關心蘇貞昌的位子保不保得住，現在問題是人民的肚子。台灣受疫情影響，雖然有些產業沒受影響，但是很多產業是很慘的，所以紓困才很重要，還要去印券，遠水救不了近火，對於不需要券的人來說可有可無，但對於急需現金的來說要怎麼辦？

趙少康指出，消基會民調都顯示台灣人民超過九成都支持發現金，其他國家也都發現金，這些國家有比較笨嗎？還在那邊說要讓人民有參與感、還說人民會存起來，有些人真的窮到連這錢都沒有，存得起來嗎？