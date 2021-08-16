由四三九九資訊科技研發、易亨數位代理營運的3D魔幻豎版MMO手遊《永恆守護》，即將推出全新2.0版本「戰神歸來」，將於今（16）日啟動新版本事前登錄活動，並搶先公開新職業創角造型「純淨精靈」、「雙世界養成系統」、「跨服團戰」、「情緣系統」等多種玩法。慶祝新版本即將登場，官方祭出永久時裝「堡壘之夜」、極品寵物、限定稱號、精美頭像框、專屬機車坐騎等大獎，超多福利等你來拿！

職業創角造型「純淨精靈」全新登場

本次改版亮點之一就是針對創角形象進行更新，開放新職業創角造型「純淨精靈」，打造精緻的角色外型，提供更多元的選擇！

全新職業創角造型「純淨精靈」

雙世界養成系統 與戰靈一同冒險

遊戲內也加入「雙世界養成系統」，在泰蘭尼亞大陸存在著另一個異端世界，暗黑勢力及惡魔猛獸四處氾濫，生靈塗炭，急需勇士們率領軍團出征，攜手五大戰靈「幽魔」、「光耀」、「鷹導」、「雷神」和「精靈王」共同拯救雙世界！

雙世界養成系統 召喚戰靈一同冒險！

流暢打怪 暢爽打王

遊戲實現電影級別的高畫質，打造「破敗神殿」、「深幽海底」、「精密古堡」等多種類型地圖場景，其中隱藏著史詩級BOSS「巨龍」、「炎魔」、「天使」、「惡魔」，等待玩家前往挑戰！

暢爽打王 體驗刷怪快感

萬人團戰 跨服稱王

玩家引頸期盼的「跨服團戰」即將登場，戰爭的號角已響起，集結全服高手玩家一較高下，趕緊號召親朋好友一同踏上戰場，為榮耀而戰！

萬人團戰 跨服稱王

特色社交 完美情緣

《永恆守護》擁有完善的「情緣系統」，不僅能夠找到共度旅程的人生伴侶，還能透過求婚、婚禮、宴客等，感受從相識、戀愛到成家的浪漫體驗，未來還會推出「孩童養育系統」，陪伴玩家走向人生的另一階段。

全新改版 事前登錄不容錯過

為慶祝新版本即將上線，即日起啟動事前登錄，凡參與活動的玩家即可領取永久時裝「堡壘之夜」，每日分享官方粉絲團還能抽取極品寵物、限定稱號、精美頭像框、裝備助力等多項福利。此外，遊戲內也同步祭出一系列慶祝活動，就有機會帶走專屬機車坐騎！

專屬機車坐騎 等你來拿