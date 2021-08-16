李玲葦為電影角色剪去長髮。（傑聯邦國際提供）

《生而為人》導演倪曜。（傑聯邦國際提供）

《生而為人》電影主視覺。（傑聯邦國際提供）

新生代演員李玲葦因在《返校》影集擔綱女主角打開知名度，她主演的電影《生而為人》繼今年大阪電影節中獲選「藥師真珠賞」，也受邀聚焦推廣東南亞電影的第15屆波蘭五味電影節，今年影展共分為7個單元，《生而為人》將在「Taiwanese Queer Cinema」單元登場，作為特別放映的影片之一，藉由電影探討的「雙性人」題材，激發大眾對於社會中 LGBT族群的討論。

對於能夠獲邀參加此次波蘭影展，該片導演倪曜感到十分榮幸，表示波蘭是她一直以來都很嚮往的地方，因為那裡是她從小最崇拜的女性居里夫人的故鄉。她也特別提到，在疫情肆虐的2020年，能夠順利完成這部電影相當不容易，感激團隊讓作品成真，同時也對這次因為疫情無法親身前往影展感到可惜，期盼以後還有機會親自參與其中。

李玲葦在片中飾演「雙性人」一角，她為挑戰演出男生，不惜剪去20公分長髮，刻意練習壓低嗓音講話，拍攝時更要束胸，穿著縫著陽具的安全褲走動。更為詮釋好男生「打手槍」的畫面，她不避諱向身邊男性朋友大方請教，最終憑優秀的演技獲得不少肯定。

《生而為人》劇情講述一個14歲的男孩，因為突如其來的生理變化被診斷出「雙性人」的身份，在醫生的慫恿下，他的父母擅自決定為他進行了變性手術。被迫成為女生的她，表面看似順利過渡到新生活，但內心的掙扎與性別認知的矛盾卻從此讓她痛不欲生。

根據聯合國專業機構的統計測算指出，「雙性人」族群在國際上並非少見，全世界有0.05％至1.7％的人口為此「性少數」族群。意味著有每2000人之中，就有至少1位、至多34位雙性人。導演兼編劇的倪曜透露，本片的創作靈感就是起緣於她身邊好友的親身經歷，她以劇中主角的遭遇帶出傳統華人社會對於雙性人的誤解與歧視，以及對於身體自主權的忽視。她還試圖利用劇中醫生與主角的對立，反映出現今醫學對雙性人權益的剝削，甚至對於強制的變性手術之必要性作出嚴厲的批判與反思。導演倪曜認為雙性人的聲音需要被聽見且重視，且需要獲得尊重與平等對待。