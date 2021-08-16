台系三大記憶體製造廠南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）均對第三季展望持續樂觀，預計產品價格續漲，股價修正後吸引投資買盤，南亞科及華邦電今日股價均震盪走揚，呈現回穩的態勢。

摩根士丹利證券最新報告示警DRAM景氣浮現反轉訊號，降評台系三大廠南亞科、旺宏、華邦電，外資近期也持續賣超此三檔個股，造成上周股價大幅下挫。不過，目前基本面續旺。三家公司對第三季展望仍樂觀。今年營運也將交出好的成績單。

南亞科第二季淨利明顯上揚，單季每股淨利2元，上半年EPS達2.88元，優於去年同期的1.68元。

南亞科對第三季展望樂觀審慎，預估產品價格可望走揚；因此可望帶動營運維持高檔。

南亞科總經理李培瑛於日前法說會中表示，第三季消費性電子產品、伺服器及個人電腦需求穩健，5G手機比重也將提升，預計第三季DRAM產品季價格及月價格可望維持上升走勢。至於第四季DRAM價格有機會維持成長或與第三季持平。

華邦電第2季毛利率突破4成，歸屬母公司淨利33.36億元，創20多年來單獲利季新高，每股純益0.84元。華邦電總經理陳沛銘表示，訂單能見度已達今年底，產能將滿載到年底，第3季及下半年會進行新合約調整，預期毛利率可望再往上升。

華邦電上半年同創佳績，合併營收465.6億元，年增91.59%，毛利率40%，較去年同期拉升13個百分點；歸屬母公司淨利49.22億元，年增6.9倍，每股純益1.24元。

隨著編碼型快閃記憶體（NOR Flash）市況持續看俏，華邦電產能供不應求，法人預期，下半年NOR Flash報價可望逐季走揚，華邦電第3季每股純益將挑戰1元。

旺宏第二季EPS增至1.04元，上半年EPS為1.54元，優於去年同期的1.39元。第三季展望仍樂觀。旺宏明日上午將舉行股東會，預計記憶體後市看法也將成為股東關注之焦點。

旺宏總經理盧志遠於先前法說會表示，旺宏第三季產能將持續滿載，唯讀記憶體（ROM）因旺季效益，將是成長最大的產品線，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）也都將成長，產品仍有漲價空間。