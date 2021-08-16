花蓮嘉玲逾1個月，沒想到今天卻驚傳有確診者足跡，家樂福花蓮店今天下午緊急貼出公告，表示配合政府單位指示，將在今天下午3時閉店，進行全店消毒作業，引發外界議論紛紛，花蓮縣衛生局則表示，目前正在進行確認，待中央流行疫情指揮中心下午2時說明。

家樂福花蓮店今在官方臉書貼出「本店配合政府單位指示，將於8／16 15：00閉店，並進行全店消毒作業，預計將於8／17 09：00恢復正常營業」。此文一出，引來不少花蓮居民熱議，擔心花蓮連續＋0是否破功。

家樂福花蓮店說明，因上午有收到衛生局通知，有確診者8月4日到店內短暫停留並且進行消費，在收到通知後立即通知消毒單位準備清消，將於下午3點閉店消毒，預計將進行兩次的店內外大清消作業，預計於明日恢復營業。

衛生局表示，待中央流行疫情指揮中心下午2時說明後，縣府下午3時30分則會召開防疫記者會詳細說明。