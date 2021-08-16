國民黨立院團今日ㄧ早由總召費鴻泰率全體委員，前往行政院大門前表達「紓困普發現金」記者會，要求拜會行政院長蘇貞昌直接表達民眾心聲，現場撒道具新台幣，表達普發現金的立場。（趙雙傑攝）

行政院長蘇貞昌今（16）日上午9點邀請執政黨立委至行政院討論振興券政策，但沒邀在野黨溝通討論，引發國民黨的不滿批這是「密室協商」，今日上午，國民黨團赴行政院前抗議，卻遭大批警力包圍阻擋，藍委葉毓蘭痛批，簡直把國民黨立委當成了恐怖分子。

葉毓蘭今在臉書發文表示，國民黨立委們前往行政院向蘇貞昌表達人民的訴求，但卻遭警察的人牆和拒馬阻擋著，走到哪就有大批員警擋駕，光是眼前的警力就有1000人左右，簡直把國民黨立委當成了恐怖分子，甚至警察腰際都配備束帶，似乎隨時都想把他們壓制逮捕，如果政府如此蠻橫不講理，只會躲在警察、高牆、拒馬後面與執政黨立委進行閉門黑箱會議，漠視民意，這種會議在民進黨黨部舉行就好，何必要在中華民國的行政院召開。

對於振興券的成本支出，葉毓蘭直言，上次三倍券是紙張成本就花了22億，再加上各部會、各地方政府推出的所有補助，到底在印製「三倍券」上支出多少經費？而這次的振興券粗估支出將高達1100億元預算，如果再把各地方政府加碼活動算進去，總金額又會是多少？

葉毓蘭認為，這些都是人民的血汗錢，既然政府都要幫助民眾度過疫情難關，何不學學國外的補助方式，發現金或是直接轉帳進人民的帳戶，更能夠全面性的顧及到每一位人民。人民的訴求很簡單，就是立即發現金，在人民沒有脫離困境，疫情仍然繼續肆虐的當下，現金才能立即有效幫助人民，解決燃眉之急。