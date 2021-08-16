從命理角度來看，夢境往往能預示近期的運勢，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，若是夢見流血、蛇咬人、在雨中走路、與手足蓋一床被、吃肉等夢境，代表即將轉運，過去遇到的困難都能順利解決，運勢明顯提升，若能把握良機就能藉由這波好運迎向成功。

▍1.夢到流血

從解夢觀點來看，血表示財富收入，如果夢到流血則預示著自己會行大運，血流的越多，代表財運也會漲的越快。所以，一旦出現這樣的夢境，就應把握時機，做好財富方面的規劃。

▍2.夢到蛇咬人

蛇寓意著神明，是吉利的象徵，如果夢到蛇說明即將轉運，無論是財運還是愛情上都會有不小的轉變。近期運程亨通，功名與利益雙收，機遇不斷。單身者感情運不錯，會有愛情到來，有伴的即使雙方之間有感情方面的問題，也會順利解決。

▍3.夢到自己撐傘在雨中走路

如果夢見自己撐傘在雨中行走，代表幸運即將來臨，如果在雨中奮力奔跑，表示你的處境將會有明顯的進展，是好的預兆。近期社交運強，能交到好朋友，如果自己想和身邊的人有密切的合作，就應該好好展現友善的一面，有利於工作的順利進展。

▍4.夢到與手足蓋一床被

夢見與兄弟姊妹同蓋一床被子，預示健康運會上升，心情愉悅，今後的一個月，雖然會有瑣事纏身，但解決後將精力充沛，可以過一段無病無痛舒適的日子。本命年的人做這個夢意味著祥和、順利、如意，遇事雖有口舌是非，但無大礙，最終會有滿意的結果。

▍5.夢到自己吃肉

夢見吃肉就是進財的徵兆，肉即財，吃越得多越容易發財。近期有機會得到一筆意外之財，比如買彩券之類的容易中大獎。同時，這也是即將轉運的預兆，近日的煩惱馬上會得到解決，人際關係、社交能力也有所提升，工作能從容應付，財運也跟著變好。

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