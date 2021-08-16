威力彩在連續39期頭獎連槓效益下，各地買氣大增，今晚開獎的威力彩，頭獎可望衝向17.5億元；易經財經專家陶文表示，今天要替自己增添財運，下午3點至5點是財氣最旺的好時辰，建議買彩券朝東南方、西南方或正西方走，都可視為吉利方位。

陶文指出，今天是丙申日，從天星、奇門遁甲與生肖的角度觀察，財運最佳的是生肖屬猴的雙子座、其次是，生肖屬蛇的處女座以及生肖屬龍的天秤座以及生肖屬雞的金牛座，偏財運都很旺。

倘若彩迷不是這些生肖、星座，也可透過綠色、紅色和紫色等吉利色系的衣著、配戴，來提升財運、補強氣勢，或攜帶紅色燙金紅包袋，內裝有168元硬幣，也可添財運。

陶文表示，既然是「偏財祿星」職事的日辰，購買彩卷前，也可先到附近廟宇拜拜、祈福，再求錢母回家擺在聚寶盆內。

台彩表示，今晚威力彩頭獎若由一名幸運兒獨得，這將是今年以來最高的頭獎幸運兒，也是第三屆以來第5高、第四屆以來第4高的頭彩獎金。