當地時間8月15日，塔利班武裝進入喀布爾，阿富汗政局變天。環球網15日晚間訪問到一名還沒有離開喀布爾的中國人張先生，他描述了喀布爾的驚魂一日，「沒想到政權垮台這麼快！」

在此之前，在喀布爾的多數中國人已經乘包機回到祖國。為什麼張先生還沒有離開？張先生說，新的塔利班政權會不會回到上世紀那種執政方式我不知道，也不敢回答，現在的塔利班表現得還是比較開明的，做了很多改變，包括允許女性不用強制裹頭巾，同時也允許一些女性接受教育，但是以後究竟會怎麼樣誰也不知道。

張先生對美軍撤離沒有太多的想法，「他們早就說要撤離了，這次的撤離只不過是體現在了美國和國際媒體上。我感覺各國政府都嚴重低估了塔利班的能力，美國人遲早是要撤的。也許真的是西貢時刻重演吧，我個人認為美國的失敗幾乎是毋庸置疑的了。」

喀布爾最新的局勢是怎樣的？張先生觀察，阿富汗政權崩潰的如此之快，留給塔利班最大的問題是如何去治理這個爛攤子。「塔利班在國內最大的問題，已經不是原來的政府和美軍了，反而是那些恐怖組織，包括基地組織、IS、巴基斯坦塔利班、還有一些聖戰組織，這些組織廣泛分布在鄉村和阿富汗南部，北方的組織也有可能趁機搞事。」

張先生認為，「塔利班上台之後肯定會清算內政部、情報局這些有仇恨的人，可這些人一旦被清算之後，原來對付上述恐怖組織的主力就沒有了，塔利班執政後怎麼去對付這些恐怖組織，我覺得還有待觀察。」

親深經歷一個國家這麼大的動蕩，張先生表示，「說實話，這次的震動對我來說其實並沒有那麼大，因為我們心裡知道遲早有一天會發生的，遲早有一天塔利班會來，只是日期的問題，唯一沒想到就是這個政權垮台就在今日。沒想到這麼快。」

回憶「喀布爾的驚魂一天」，張先生描述，喀布爾大概從14日晚上11點鐘開始停電，全城停電，一直停到15日早上6點，然後8點鐘來了2個小時電後，又停到現在。整個一天我們營地是全部封鎖的，包括當地僱員都不上班了，我們現在這裡的安保人員，也不能出門。

張先生表示，所有的食物跟燃油都有儲存，飲水也有地下水，還有儲存的礦泉水。現在這個網路也還是可以的，我們用的是華為的網路設備，非常靠譜，網路一直是比較通暢的。

「喀布爾街頭已經出現歡迎塔利班的人群。」張先生觀察，他感覺最大的改變是，街頭的檢查站和警察站全部都沒有人了。以前喀布爾幾乎每個區與區之間都有很嚴格的檢查站，都有警察的特種部隊。現在通通沒有人，也沒有政府軍，也沒有塔利班接手。從朋友傳來的消息來看，外圍的那些塔利班，在喀布爾郊區的塔利班已經開始執勤了。

「現在喀布爾的街上整體來說不亂，街上現在什麼人都沒有，警察也沒有，普通民眾也很少。」張先生表示，就看近期會不會發生一些騷亂。之前聽說塔利班沒有進城，現在塔利班已經進城了，同時，在Police District 9（喀布爾行政區域）、Police District 1-15的公園裡都已經出現塔利班了。

另外，天上的直升機一直在飛，主要是美軍的直升機，來來回回得有二三十趟吧。偶爾也會有武裝飛機飛過。街上有槍聲，不過很少。

面對塔利班接管政權，阿富汗人是否擔心塔利班政權會回到上世紀90年代的執政方式？張先生觀察，身邊的阿富汗友人態度分歧。普什圖人普遍認為，塔利班不可怕，以前執政也沒什麼問題。而塔吉克族和哈薩克族比較中立，覺得誰執政都無所謂，政府也挺腐敗的，換誰都無所謂。哈扎拉人比較反塔利班，認為他們一定會抵抗到底。

至於新的塔利班政權會不會回到上世紀那種執政方式，張先生說，「我不知道，也不敢回答，現在的塔利班表現得還是比較開明的，做了很多改變，包括允許女性不用強制裹頭巾，同時也允許一些女性接受教育，但是以後究竟會怎麼樣誰也不知道。」