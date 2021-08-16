經濟受疫情衝擊還在復甦中，又面臨變種病毒肆虐，疫情何時會結束？輝瑞(Pfizer)執行長(CEO)Albert Bourla接受外媒訪問時表示，發達國家可能在年底會看到曙光，但關鍵還是在疫苗的接種狀況。

Albert Bourla日前接受英國《金融時報》專訪，在被問到疫情大流行何時會結束問題時表示，對於發達國家，希望到年底就可以看到情況會有所改變，而唯一的未知數就是能否有足夠多的公民接種疫苗，不是因為疫苗的保護力，而是因為猶豫。

Albert Bourla擔心，變種病毒更容易擴散，例如Delta，如果沒有接種疫苗，可能會面臨糟糕的情況。

報導指出，Albert Bourla認為，疫苗接種的猶豫不決已經成為美國的政治問題，共和黨執政的州接種疫苗的比率在低水平徘徊。

對於外界對疫苗定價太高以及專利問題的批評，Albert Bourla回應表示，目前供應量短缺是因為原料不足，並不是專利的問題；至於藥品定價部分，他也已經準備好與美國國會議員討價還價，只要省下來的錢是用來降低患者的帳單負擔，而不是用在政府資助的醫療保健計劃上花費的金額，「我們準備與任何人達成協議」。