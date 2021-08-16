百歲人瑞跌倒造成左側「股骨近端轉子間骨折」，中醫大新竹附醫用「微創閉鎖復位鋼釘固定」手術完成復位及固定。（羅浚濱攝）

新竹縣102歲高齡女人瑞，日前在家中突然跌倒，頭部受輕傷，但全身無法動彈，家屬緊急送到中醫大新竹附設醫院急診，骨科醫師王鍵元檢查確定是左側「股骨近端轉子間骨折」，經與家屬詳細說明及術前評估後，立即進行「微創閉鎖復位鋼釘固定」手術，人瑞隔天就坐在床邊吃飯，3天後順利出院。

王鍵元表示，如果不小心跌倒發生「股骨近端轉子間骨折」，一般患者會感到極度疼痛， 甚至無法起身活動，如果老人家未積極治療，長時間臥床，容易引起肺炎、泌尿道感染、敗血症或褥瘡等併發症。

王鍵元並說，若老人家是患有糖尿病、高血壓、心臟病等內科疾病，一旦發生上述的併發症就可能導致死亡，經醫學統計1年內死亡率高達20％。

王鍵元說，股骨轉子間骨折一般以骨折復位內固定治療為主，傳統手術是以鋼板鋼釘固定骨折，傷口大，流血多，經常住院超過7天以上，復原期長，固定也沒有這麼穩定。

目前採用「微創閉鎖復位鋼釘固定」手術，約40分鐘可復位完成，傷口很小，流血也比較少，有很好的固定效果，復原力比傳統手術治療還要快。

如這名人瑞病患微創傷口分別只有4公分、2公分和1公分，3天就能順利出院，可以扶著助行器緩慢行走，目前復健情形良好。

王鍵元提醒家中有老人的家庭，一定要特別注意防止老人跌倒，由於最容易濕滑的浴室，一定要做好防滑止滑措施，室內空間最好不要有門檻，淨空老人家行走的動線，同時要有足夠的照明，避免老人家眼睛看不清楚而跌倒，必要時可設置穩固的扶手，讓老人家行走安全。