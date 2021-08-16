黃露瑤加入《黃金歲月》，和張哲豪一起落水。（民視提供）

黃露瑤加入《黃金歲月》，和張哲豪一起落水。（民視提供）

黃露瑤加入《黃金歲月》。（民視提供）

民視八點檔《黃金歲月》近期除了賴芊合加入，資深藝人黃西田的女兒黃露瑤也加入飾演身材火辣但有心機的「妮娜」，平常穿著比較偏休閒、對角色衣服尺度有恐懼的她，沒想到出場戲就要穿火辣比基尼跟張哲豪一起落水，讓她相當害羞。

出場戲就帶著「事業線」上陣，黃露瑤羞認這次演出的尺度真的超級大，且拍攝前還「喬」衣服喬很久，她坦言沒有穿過比基尼，所以一度不知道比基尼該怎麼穿，所幸靠著服裝組及現場工作人員的幫忙，讓她的初登場就很有看頭，不過因為她太害羞，正式演出時，還是在比基尼外加了罩衫。

張哲豪說他看到要拍下水的戲，也相當害羞，因為跟黃露瑤沒有合作過，一碰面就要一起泡在泳池內，尤其黃露瑤穿火辣的比基尼出場，更令他害羞到眼睛都不知道要看哪裡。

黃露瑤印象最深刻的是當他們泡在水裡時，張哲豪不由自主地一直發抖，她忍不住自嘲：「是不是我脂肪比較多，所以都不覺得冷？」張哲豪喊冤表示自己真的很怕冷，才會一下水就止不住發抖，當下嘴唇也變得慘白，一度嚇壞工作人員，但第一次跟黃露瑤的拍攝，就相當有默契，拍攝也一次就ok，非常期待接下來劇情的發展。