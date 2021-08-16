來自土耳其的藝人吳鳳(Rifat)，可謂在台灣落地生根，他2015年迎娶老婆陳錦玉(Rynne)，3年後取得台灣身分證，如今是兩個孩子的爸，在台灣定居已經15年之久，常自詡已經是個道地台灣人的他，昨天卻po文吐露，住在台灣這麼久，有件事情他可能永遠都不會習慣，此事一公開，引發眾多網友共鳴。

吳鳳是道地的「台灣女婿」，多年來致力於推廣在地文化，這10多年來很努力耕耘，不但是第一位獲得金鐘獎最佳主持人的外國人，更致力於做台灣與外國之間的橋樑，接受過CNN Türk訪問，疫情期間更多次上國際媒體為台灣發聲，也因此他的台灣身分證取得方式比較特別，是依「國籍法」的「高級專業條例」，吳鳳申請的是文化領域，先後接受文化部與內政部審核才取得身分證，足見其深耕程度。

已經在台灣定居很久的吳鳳，經常在臉書分享生活點滴與感觸，但昨天他po文，卻是在說自己來台快滿15年，至今還是很不習慣出門要隨時帶著雨傘，「因為我覺得天空就算暗暗的，也不一定會下雨，但是很多台灣人很習慣隨時帶著雨傘出門！」。

最近台灣的天氣型態，是全台都有可能遭局部短暫雷陣雨突襲，吳鳳也遇上了，因為沒帶傘，他跟女兒淋成落湯雞，讓他大嘆終於知道為何要隨身帶傘了：「沒有錯，雖然我也已是台灣人，但是還是一些國外的生活習慣留在我的心裡！沒關係，我沒有頭髮，誰管雨水，不過小女兒不覺得如此」，眾網友看了他的苦惱，表示很能體會，「通常帶傘不下雨，傘不帶時就下雨」、「沒關係我是台灣人但是昨晚也是淋了全身濕透還滴水呢，這樣有安慰到你嗎？」，還有人推薦他改進的方式，「你來基隆就會有出門帶傘的習慣惹」。