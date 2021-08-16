方男現場無呼吸心跳，送往聖保祿醫院後已恢復生命徵象。（桃園市消防局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德區上午11點51分發生一起住宅火警，警消到場後發現一名男子當場無意識心跳，經急救後恢復生命徵象，現場起火原因仍待查。

八德區大福街一棟4層樓的房屋傳出火警，警消獲報後派出34名消防人員、11輛消防車及1輛救護車，警消於3樓後方陽台救出1名44歲的方姓男子。

消防局指出，方男現場無呼吸心跳，由茄苳93送聖保祿醫院，指揮中心於下午1點15分追蹤，醫院回報經急救後已恢復生命徵象。

燃燒現場為2樓臥室、客廳裝潢、家具及家電，燃燒面積約為25平方公尺，不過起火原因仍有調查。