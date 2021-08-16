我國自購的24.96萬劑莫德納疫苗15日下午4時10分運抵桃園機場，後續將進行檢驗封緘作業。(陳麒全攝)

指揮中心昨(15)日表示，第六批採購莫德納疫苗24.96萬劑，已於昨下午抵達桃園國際機場，總統蔡英文昨晚也在臉書PO出文章，並提到衛福部將會在最短時間內完成檢驗封緘作業，儘快提供給大家施打。對此有不少網友則紛紛在貼文留言表示，「夠用嗎？我連第一劑疫苗還沒預約到」、「看到到貨疫苗，卻一直打不到，真是諷刺」。

蔡英文15日晚間臉書提及，這次是自購的莫德納疫苗中，第六批的交貨，和前幾批一樣，衛福部將會在最短時間內完成檢驗封緘作業，儘快提供給大家施打。她也說，持續壓低本土案例，也持續推進疫苗供貨和施打進度，「我們團結來努力」。

不過，有網友則在貼文留言處表達心聲，有人說，「這批也是留給1到3類打的嗎？看得到打不到」、「如果政府不行就趕快放給民間團體幫忙採購吧」、「明明疫苗就是不夠」、「我連第一劑疫苗還沒預約到」；但也有人相當感謝政府努力，表示有貨到很好。

另外，指揮中心表示，台灣採購的莫德納疫苗目前共有150萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日9.96萬劑及本批24.96萬劑。而最新抵台疫苗待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。