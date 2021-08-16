高雄一名1歲9個月大的男童日前把自己反鎖在家裡，當場放聲大哭，阿嬤急忙通報警消，為了安撫男童，鄰居提議播兒歌神曲「鯊魚寶寶」，阿嬤卻回絕說金孫要聽「好漢歌」，沒想到一播出來，遭反鎖的男童馬上不哭了。

高雄一名阿嬤日前準備騎車載孫子外出買東西，結果阿嬤才剛跨出家門，還在屋內的小孫子就不小心把門反鎖起來，男童看不到阿嬤，嚇得嚎啕大哭。阿嬤急得立即報警，請求消防員前來協助救援。

在等待期間男童不斷地哭泣，熱心的鄰居提議用手機播放風靡兒童界的神曲「鯊魚寶寶」來安撫男童情緒，卻被阿嬤一口回絕：「他不愛這個，他只愛聽水滸傳的好漢歌」，鄰居還一頭霧水，這不是武俠劇主題曲嗎？

急著開門的警消人員聽到後，趕緊拿出手機上網找歌，連續劇主題曲一播「大河向東流啊！天上的星星參北斗啊！」沒想到還真的奏效，小男童馬上不哭了，隔著大門鐵欄杆緊盯手機螢幕跟著左右搖擺，而一旁消防人員也趁機破門而入，順利進到屋內，化解危機，「來了來了，趕快抱抱，趕快抱抱。」最後阿嬤緊緊地把孫子抱在懷中，結束這場驚魂。