國產新冠疫苗今日起預約，23~29日施打，疫苗鏈攜手齊心抗疫，高端疫苗(6547)強鎖漲停板339.5元，大股東基亞(3176)強漲5.5%，負責原夜生產的台康生技(6589)漲幅也在5%以上，充填的東洋(4105)盤中一度衝至80.4元，而聯亞生技的疫苗傳出已完成補件，近日將召開專家會議審查緊急使用授權，負責充填的聯亞藥(6562)在興櫃市場漲幅也達20%。

高端疫苗今起在公費疫苗預約平台開放預約，預計23日至29日施打，詳細預約情形將由中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在下午2點記者會說明。高端昨晚發布重訊表示，8月13日已向巴拉圭衛福部申請高端新冠肺炎疫苗的緊急使用授權(EUA)。

國產新冠疫苗今日起預約，另一家疫苗廠聯亞已在6月30日即申請EUA，8月完成補件，至於是否舉行EUA審查會議並通過相關審查，外界都在關注。同集團的聯亞藥在興櫃市場強漲20%。聯亞生技主要負責疫苗的研發及進行臨床試驗，另一子公司聯合生物製藥負責疫苗的原料藥生產，而聯亞藥則進行混合及針劑充填等疫苗代工製造，最後再交由聯亞生技負責疫苗銷售。