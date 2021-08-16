小米旗下POCO品牌今日舉辦新品線上發表會，正式宣布POCO M3 Pro 5G在台推出。網家(8044)旗下PChome 24h購物宣布將於今日晚上6點搶先開賣「POCO M3 Pro 5G」系列新機，引領3C市場銷售風潮。

網家指出，PChome 24h購物今年結盟POCO進軍3C市場屢創熱烈討論度與買氣，其中「POCO M3」系列機款不僅於開賣前一日搜尋量大幅成長40％，首波開賣更在2分鐘內售出破千台的亮眼成績。延續火熱成績，此次再度攜手POCO開賣新機，預估有望再為雙方品牌挹注強勁消費量能。

「POCO M3 Pro 5G」系列新機上市，PChome 24h購物此次推出4GB/64GB、6GB/128GB兩種規格，具有動力黑、活力黃、冷酷藍三款色系，售價5,299元起。承襲POCO高性價比的特色，「POCO M3 Pro 5G」強打「5G雙卡雙待、90Hz螢幕更新率、5000mAh大電量」三大特點，相較前一代機型，不僅升級RAM效能，機背亦改採玻璃材質，讓整體外觀顏色更顯質感光澤，極致高規功能配備，也讓該機款躍居市面最易入手的5G新興手機之一，獲得市場高度矚目。