新冠病毒雖嚴重打擊泰國消費與旅遊業，但在出口暢旺以及政府大筆支出的推動下，泰國第2季經濟成長(GDP)卻出乎意外地較第1季成長0.4%。

不過，當地政府再次將自己2021年GDP預估值，從原成長1.5%到2.5%間，下修至0.7%至1.2%之間。理由是泰國疫苗接種率緩慢，新冠病毒持續肆虐，逼得當地政府可能時不時就會封城，商業活動也慘遭犧牲，泰國2020年的經濟就因此衰退6.1%。

7月封城禁令在8月繼續實施，範圍也擴大到29個地區，粗估GDP的8成會受到影響。

16日，泰國這個東南亞第2大經濟體表示，第2季經季節性因素調整後，較首季成長0.4%，優於市場預測的衰退1.4%。至於年增率則大增7.5%，也高於預估的6.4%，主要是因為2020年比較基期太低所致。

泰國政府預測，2021年的出口可望成長16.3%，比先前預測的10.3%還要樂觀。不過，2021年的觀光客最多應不會逾15萬，較之前預估的50萬大幅下修。在疫前的2019年，有近4000萬外國遊客曾造訪過泰國。

上周，泰國央行曾表示，2021經濟應該不太會再衰退，但是封城時間愈長，經濟就有可能無法翻身。同時，也預估2021年GDP可增0.7%。

當地政府上周指出，即使採取嚴厲封城措施，預估到了9月初，泰國新冠新患者有可能還會增倍，每日差不多達4.5萬病例。2021年，泰國政府又再提列5000億泰銖(約150億美元)，用來濟助疫情受災戶。