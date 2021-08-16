竹南蛇窯窯主林瑞華希望將蛇窯從歷史建築更改為縣定古，以確保蛇窯存續。（謝明俊攝）

林瑞華希望縣府積極介入協助竹南蛇窯存續。（謝明俊攝）

竹南蛇窯遭苗栗縣文資審議會決議縮減土地，就位在蛇窯大門通道。（竹南蛇窯提供／謝明俊苗栗傳真）

鄧淑慧提報修正竹南蛇窯歷史建築公告，仍等候縣府結果。（謝明俊攝）

陷入姐弟爭產紛爭官司的竹南蛇窯，因地主林碧燕對胞弟窯主林瑞華提出多項刑事、民事告訴，在官司未決下，竹南蛇窯未來命運仍然未定，為了保護蛇窯，林瑞華、鄧淑慧夫婦向縣府提出多項訴願，部分至今未有結論，林瑞華15日發出公開信，呼籲縣府積極介入協助保存竹南蛇窯。

2019年，竹南蛇窯創辦人林添福去世後，就爆發林添福女兒林碧燕提訴胞弟林瑞華，林碧燕一方前後共提告了六個刑事或是民事官司，以及四個行政程序，主要訴求就是要求林瑞華退出竹南蛇窯，拆屋還地，使得獲得國家工藝成就獎得主林添福一手創立的竹南蛇窯，面臨保存危機。

月前，台中高等法院民庭2審判決「拆屋還地」案，林瑞華勝訴，暫時保留竹南蛇窯不被拆除命運，不過，後續仍有多條官司未定，另外還有4項與苗栗縣政府有關的訴願，林瑞華15日發出公開信，呼籲縣府積極介入協助保存竹南蛇窯。

鄧淑慧指出，她曾於2020年4月提報竹南蛇窯歷史建築公告「文字修正案」，至今仍無下文。同時，她提報將園內「化十窯」、「方華窯」列為古蹟，文資審議沒有通過，只列入備查。另翁玲玲於同年12月提報將竹南蛇窯全區改為縣定古蹟，文資審議沒有通過，僅列為備查。

鄧淑慧表示，林碧燕以土地所有權人身分提出了「歷史建築土地範圍縮減案」，並宣稱從來不知自己的土地和房子被登錄為歷史建築，結果苗栗縣文資審議會審議結果縮減三小塊地目，林瑞華認為這個決議將造成竹南蛇窯可能變成「孤島」，無門口出入，林瑞華因此向文化部提出「訴願」。這幾項訴願案，都直接關係著竹南蛇窯的未來命運。

林瑞華強調，竹南蛇窯目前面臨的情況，並非管理人管理維護不善，而是土地所有權人有異議。專業且有技藝的文化資產管理者，應該受到政府更多的保護，以免3、40年的文化根基，一夕消失。

林瑞華呼籲，希望縣府能積極介入保護私有土地的文化資產，不要讓工藝人孤獨去面對商業形式的法律戰，保住竹南蛇窯陶窯文化，未來存續和營運的艱辛之路才正要展開。