立法院副院長蔡其昌16日會勘槺榔國小，並爭取經費改善運動場。 （陳淑娥攝）

立法院副院長蔡其昌16日會勘清泉國中，並爭取經費改善運動場。 （陳淑娥攝）

立法院副院長蔡其昌16日會勘清泉國中，並爭取經費改善運動場。 （陳淑娥攝）

台中市海線多所學校運動場老舊破損亟待改善，立法院副院長蔡其昌16日邀相關單位會勘，爭取2000萬元經費挹注。蔡其昌強調，沒有基層體育，哪有奧運金牌，有完善的運動設施，才能讓體育發展從小紮根，培養未來的台灣之光。

立法院副院長蔡其昌16日邀集教育部體育署學校體育組組長蔡忠益、台中市議員王立任、楊典忠及台中市教育局專委郭明洲等會勘清泉國中、三田國小與槺榔國小三校運動場。

蔡其昌表示，此次會勘來解決運動場老舊破損問題，今天先到清泉國中，校內操場因年限已久及樹根侵入問題有如波浪一般隆起，空有一座運動場卻無法正常使用。同時三田、槺榔國小也有運動場老舊四處補丁、排水不易等問題需要一併解決，我們努力一間間來解決，期盼讓孩子們有更好的教育環境。

沒有基層體育，哪有奧運金牌！蔡其昌強調，有完善的運動設施，才能讓體育發展從小紮根，培養未來的台灣之光，他長年在海線努力改善校園環境，並主張全台灣孩子受體育教育的權益應得到保障，已建議行政院編列60億元特別預算，改善全台校園體育設施環境，全力解決全台孩子上體育課的運動場安全問題。

蔡忠益指出，今天會勘三所學校，發現學校操場有樹根穿入跑道、排水等問題都需要盡快改善，會請專家學者共同協助研議，待收到校方改善計畫後將盡速審議，讓校園內的運動設施獲得改善。

清泉國中學校跑道使用達15年之久，長期受樹根竄起，跑道已明顯有隆起現象，同時受海邊鹽分侵蝕及風吹雨打，PU跑道風化龜裂亦無平整，所需改善經費約922萬元，預計工期為6個月。

三田國小操場使用多年，PU顆粒已磨平硬化，跑道週邊排水不停等因素，影響學生使用安全，所需改善經費約388萬元，預計工期為6個月；槺榔國小跑道年久失修，硬化、龜裂嚴重，所需改善經費約700萬元，預計工期為6個月。